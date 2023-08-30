Форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба не примет участие в предстоящей игре с «Ростовом».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 35-летний футболист не прибыл вместе с командой на матч против «Ростова».

Встреча «железнодорожников» с командой Валерия Карпина состоится сегодня, 30 августа. Начало поединка третьего тура запланировано на 19:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая пройдет на портале LiveResult.

В текущем сезоне Дзюба появился на поле в шести матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одной результативной передачи.