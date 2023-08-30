Игнатьев назвал причины провала «Динамо» в матче со «Спартаком»

Бывший тренер российской сборной Борис Игнатьев назвал ключевые причины неудачи «Динамо» в матче Кубка против «Спартака».

«Думаю, главная проблема — настрой и психология. Ведь до этого «Динамо» играло с ЦСКА и, уступая в первом тайме, выиграли в конце концов. Здесь была схожая картина», — заявил специалист в интервью «Газете.Ру». По мнению эксперта, подобные матчи украшают российский футбол, раскритиковав при этом действия оборонительной линии «бело-голубых».

Напомним, что «Динамо» проиграло гостевой матч третьего тура Кубка России со счётом 1:4. Все четыре мяча «Спартака» были забиты к 24-й минуте.