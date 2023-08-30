Бывший форвард российской сборной Дмитрий Булыкин оценил влияние победы «Спартака» над «Динамо» в Кубке России на игроков «красно-белых».

«Конечно, все победы дают небольшую уверенность и психологически раскрепощают. Но следующая игра — в чемпионате, и обязательно нужно выигрывать и одним, и вторым. Кубок забудут, а результат будут помнить», — заявил экс-футболист «Локомотива» и «Аякса», чьи слова приводит «Газета.Ру». По его мнению, встреча третьего тура Кубка стала показательной для обоих тренерских штабов, поскольку можно оценить взаимодействия футболистов ближайшего резерва.

Напомним, что «Спартак» выиграл матч Кубка России со счётом 4:1, набрав девять очков после трёх туров.