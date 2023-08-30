«Ахмат» открыл счёт в матче с «Крыльями Советов», Конате забил на 44-й минуте

В эти минуты кубковые матчи проводят «Сочи» и ЦСКА, а также «Ахмат» и «Крылья Советов». Почти весь первый тайм болельщики следили за игрой без забитых мячей. Но на 44-й минуте в Грозном это недоразумение исправили. Камило на правом фланг отобрал мяч у соперника и сыграл к радиусу штрафной на Мохамеда Конате, а тот не оставил шансов голкиперу, пробивая в левый угол ворот.

Отметим, что победитель этого матча выйдет на третьем место в кубковой группе С. Команды начали с поражений, а у «Зенита» и «Балтики» по шесть очков. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.