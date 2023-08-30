Хохлов: «Хотим взять реванш за последний неудачный матч»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- Очень серьезные предвкушения перед противостоянием. Сегодня серьезный кубковый матч?

- Действительно, эта игра не чемпионата, а Кубка. Тем более, мы хотим взять реванш за последний неудачный матч. Поэтому настраиваемся серьезно.

- Тем не менее, не расхолаживает немножко новый формат розыгрыша, когда есть возможность даже проиграть?

- Да нет, он абсолютно не расхолаживает, независимо от того, какие расклады там в турнирной таблице, что можно, что нельзя. Нужно настраиваться на каждую игру и от каждой игры выжимать максимум.

Напомним, команды играли 13 августа в Премьер-лиге в столице, тогда сочинцы уступили 1:3.