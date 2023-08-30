«Балтика» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В Кубке России по футболу встречаются «Балтика» и «Зенит».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Балтика - Зенит
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Протокол игры
|(1:0) Энрикес Анхело42'
Латышонок Евгений•Жиров Александр•Гассама Натан•Дудиев Аслан•Остойич Иван•Пряхин Сергей•Аванесян Тигран•Ламейра Жоао•Лазарев Владислав•Энрикес Анхело•Мусаев Тамерлан
Васютин Александр•Круговой Данил•Фернандес Марио•Сутормин Алексей•Алип Нуралы•Бакаев Зелимхан•Коваленко Александр II•Ерохин Александр•Мантуан Густаво•Васильев Дмитрий Алексеевич•Сергеев Иван
30 августа. Стадион "Ростех Арена" (Калининград).
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