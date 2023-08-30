Осинькин: «Мы с «Ахматом» имеем самую маленькую обойму из-за травмированных»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- Совсем недавно вы были в Грозном. Сейчас, наверное, погодные ощущения другие у вас?

- Да, когда мы в 12 ночи были в аэропорту после игры, было 30 градусов, гораздо теплее. Нормальная погода, в Самаре уже чуть стало прохладно, надеюсь, ненадолго, но всё по-футбольному, только играть.

- У «Ахмата», как известно, новый главный тренер и новый тренерский штаб. За эти дни насколько команда изменилась? Вы наверняка изучали. Что можете сказать?

- Конечно, изменилась, но сказать, что глобально что-то изменилось, я не могу. Вообще сказать плюс-минус в какой футбол играла команда Ташуева и в общем-то Черчесова, потому что я понимаю, что он, Мирослав Ромащенко, постоянно был в штабе Черчесова. Но оттолкнуться от того, какую работу он бы сделал сам, трудно. Поэтому я думаю, что тот футбол, который там был, он давал определенный результат. И это тот футбол, от которого будет отталкиваться Мирослав. Сейчас есть определенное наложение, очень похожий футбол - быстрый, интенсивный, с большим количеством единоборств. В этом плане команде не надо будет тратить время на недонастройку и перенастройку такого плана.

- «Ахмат» и «Крылья Советов» неважно стартовали в Кубке. Вообще у вашей команды какие амбиции в этом турнире?

- В прошлом году мы выступили достаточно хорошо, но сказать, что мы в том году или сейчас дели сверхставку или наоборот очень пассивно себя вели и выставляли второй состав, так нельзя. Мы понимаем, что в недельном цикле нужна какая-то ротация, действительно добавляем молодых футболистов или футболистов, которых имеют чуть меньше игровой практики, и на Кубок они ее набирают больше, чем в чемпионате. Скажу, что мы, наверное, две команды, которые на последнем этапе имеют самую маленькую обойму из-за травмированных.