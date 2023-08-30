Ромащенко: «Нам бы хотелось сдвинуться с этой точки в Кубке»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- Крайне важная игра, потому что пока нет очков в Кубке. Какие ожидания, каков настрой у игроков?

- Все матчи важны вне зависимости от турнира, в котором мы участвуем, то ли чемпионат РПЛ, то ли Кубок страны. Безусловно, мы знаем текущее положение в таблице. Нам бы хотелось сдвинуться с этой точки, постараемся сегодня сделать первый шаг в этом направлении.

- Несколько слов о «Крыльях Советов». Насколько тяжелый соперник с учетом того, как здорово команда играет в чемпионате? Но не все получается в Кубке. Что можете сказать?

- Не стал бы делить игру соперника на два турнира, потому что мы отталкивались от философии и концепции, которой придерживается эта команда. Постарались при подготовке к этому матчу выявить все сильные и слабые стороны соперника и донести их до ребят. Будем надеяться, что сегодня будет интересная игра, в которой будут забитые мячи.