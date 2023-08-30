Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Ромащенко: «Нам бы хотелось сдвинуться с этой точки в Кубке»

30 Августа 2023 • 17:00 Комментировать
Ахмат
1:0
Крылья Советов
1 2.25 X 3.65 2 3.10
перерыв

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- Крайне важная игра, потому что пока нет очков в Кубке. Какие ожидания, каков настрой у игроков?

- Все матчи важны вне зависимости от турнира, в котором мы участвуем, то ли чемпионат РПЛ, то ли Кубок страны. Безусловно, мы знаем текущее положение в таблице. Нам бы хотелось сдвинуться с этой точки, постараемся сегодня сделать первый шаг в этом направлении.

- Несколько слов о «Крыльях Советов». Насколько тяжелый соперник с учетом того, как здорово команда играет в чемпионате? Но не все получается в Кубке. Что можете сказать?

- Не стал бы делить игру соперника на два турнира, потому что мы отталкивались от философии и концепции, которой придерживается эта команда. Постарались при подготовке к этому матчу выявить все сильные и слабые стороны соперника и донести их до ребят. Будем надеяться, что сегодня будет интересная игра, в которой будут забитые мячи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Мирослав Ромащенко Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Перерыв
Ахмат Ахмат
Крылья Советов Крылья Советов
1
0
2.50 3.60 2.85
Видео
Перерыв
Сочи Сочи
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
0
0
3.50 3.60 2.14
Видео
30.08.23 в 19:30
Балтика Балтика
Зенит Зенит
4.90 4.10 1.72
Видео
30.08.23 в 19:30
Ростов Ростов
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.65 3.35 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Августа
18:04 · Кубок России
«Ахмат» открыл счёт в матче с «Крыльями Советов», Конате забил на 44-й минуте
17:19 · Кубок России
Хохлов: «Хотим взять реванш за последний неудачный матч»
17:08 · Кубок России
Осинькин: «Мы с «Ахматом» имеем самую маленькую обойму из-за травмированных»
17:00 · Кубок России
Ромащенко: «Нам бы хотелось сдвинуться с этой точки в Кубке»
16:49 · Кубок России
«Сочи» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:48 · Кубок России
«Ахмат» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
16:47 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: Второй состав «Спартака» сыграл очень ярко с «Динамо»
16:36 · Кубок России
Борис Игнатьев: «Спартак» показал феерический первый тайм»
16:35 · Кубок России
​Давила – в основе ЦСКА на матч против «Сочи»
16:22 · Кубок России
Гладилин — о «Динамо»: Ни одна уважающая себя команда не может пропускать четыре мяча за 20 минут
16:10 · Кубок России
Булыкин рассказал, почему «Спартак» обыграл «Динамо» в дерби
14:13 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Вопрос времени, когда Дзюба испортит отношения и с партнёрами, и с тренерским штабом»
13:30 · Россия. Премьер-лига
Агент Челиковича: «Ясмин отлично адаптировался в «Ахмате»
13:02 · Кубок России
Ледяхов оценил состав «Спартака» после победы над «Динамо» в Кубке России
12:54 · Кубок России
Ледяхов оценил дебют Бабича за «Спартак»
Все новости