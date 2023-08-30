«Ростов» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

В Кубке России по футболу встречаются «Ростов» и «Локомотив».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ростов - Локомотив Москва
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Протокол игры
|(1:0) Голенков Егор24'
|(2:0) Вахания Илья37'
Медведев Никита•Чернов Евгений•Прохин Данила• 12'Семенчук Давид•Вахания Илья•Акбашев Роман•Уткин Даниил•Байрамян Хорен•Сухомлинов Данила• 40'Мохеби Мохаммад•Голенков Егор
Гилерме Маринато•Митай Марио•Фассон Лукас•Кузьмичёв Иван• 4'Сильянов Александр•Карпукас Артём•Марадишвили Константин•Жемалетдинов Рифат•Пиняев Сергей•Сарвели Владислав•Раков Вадим
30 августа. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).
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