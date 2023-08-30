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«Ростов» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

30 Августа 2023 • 19:00 Комментировать
Ростов
2:0
Локомотив Москва
1 1.09 X 10.50 2 25.00
перерыв

В Кубке России по футболу встречаются «Ростов» и «Локомотив».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Ростов2:0Локомотив Москва
(1:0) Голенков Егор24' 
(2:0) Вахания Илья37' 
Медведев НикитаЧернов ЕвгенийПрохин Данила  12'Семенчук ДавидВахания ИльяАкбашев РоманУткин ДаниилБайрамян ХоренСухомлинов Данила  40'Мохеби МохаммадГоленков Егор
Запасные: Комличенко НиколайЛангович АндрейТугарев РоманКомаров ИванТерентьев ДенисПоярков НиколайМиронов АлексейИонов АлексейГлебов ДанилПесьяков Сергей
Гилерме МаринатоМитай МариоФассон ЛукасКузьмичёв Иван  4'Сильянов АлександрКарпукас АртёмМарадишвили КонстантинЖемалетдинов РифатПиняев СергейСарвели ВладиславРаков Вадим
Запасные: Миранчук АнтонНенахов МаксимСамошников ИльяГлушенков МаксимНикишин КириллКуликов ДаниилЛантратов ИльяЩетинин МихаилРыбчинский ДмитрийТикнизян НаирХудяков Даниил
30 августа. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).
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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов
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РОСТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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