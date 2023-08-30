«Сочи» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Кубке России по футболу встречаются «Сочи» и ЦСКА.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Сочи - ЦСКА Москва
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Протокол игры
Гойло Никита•Алвес Марсело•Юрганов Игорь•Мещанинов Артём•Заика Кирилл•Медведев Юрий II•Силвейра Мигел•Ангбан Викторьен•Нобоа Кристиан•Бурмистров Никита•Мелкадзе Георгий
Акинфеев Игорь•Лукин Матвей•Виллиан Роша•Агапов Илья•Рядно Михаил•Мендес Виктор•Кисляк Матвей•Файзуллаев Аббосбек•Гайич Милан III•Гайч Адольфо•Давила Виктор
30 августа.
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