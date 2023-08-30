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«Сочи» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

30 Августа 2023 • 16:49 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
1 3.45 X 3.50 2 2.15
Через 0 ч. 5 мин.

В Кубке России по футболу встречаются «Сочи» и ЦСКА.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Сочи0:0ЦСКА Москва
Гойло НикитаАлвес МарселоЮрганов ИгорьМещанинов АртёмЗаика КириллМедведев Юрий IIСилвейра МигелАнгбан ВикторьенНобоа КристианБурмистров НикитаМелкадзе Георгий
Запасные: Крамарич МартинМиладинович ИванДркушич ВаняИгнатьев ИванМаргасов ТимофейМакарчук АртёмАгбалака СоломонЗаболотный НиколайБатырев АмирАносов ДанилЮсупов АртурЛитвинов Вячеслав
Акинфеев ИгорьЛукин МатвейВиллиан РошаАгапов ИльяРядно МихаилМендес ВикторКисляк МатвейФайзуллаев АббосбекГайич Милан IIIГайч АдольфоДавила Виктор
Запасные: Мухин МаксимЗделар СашаШайхутдинов ВладимирЕрмаков НикитаНосков ЕгорЗаболотный АнтонОбляков ИванНабабкин КириллТороп ВладиславЧалов ФёдорАрбузов Ярослав
30 августа.
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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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