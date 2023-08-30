«Ахмат» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Кубке России по футболу встречаются «Ахмат» и «Крылья Советов».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ахмат - Крылья Советов
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Протокол игры
Опарин Михаил•Уциев Ризван•Тодорович Дарко•Челикович Ясмин•Богосавац Мирослав•Камилов Владислав•Камило Рейжерс•Диванович Заим•Ковачев Светослав•Ильин Владимир•Конате Мохамед II
Овсянников Богдан•Зотов Георгий•Евгеньев Роман•Барач Матео•Бейл Гленн•Иванисеня Дмитрий•Витюгов Максим•Рассказов Николай•Бобёр Иван•Рахманович Амар•Шитов Владислав
30 августа.
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