Борис Игнатьев: «Спартак» показал феерический первый тайм»

Известный тренер Борис Игнатьев оценил игру «Спартака» в матче третьего тура группового этапа Кубка России с «Динамо» (4:1).

«Красно-белые» вышли составом, который трудно было предвидеть, но показали феерический первый тайм — и голы, и игровая динамика говорят о том, что матч в исполнении «Спартака» был великолепный», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ру».

По поводу «Динамо» эксперт заявил, что нельзя допускать такие грубые ошибки в обороне, когда у соперника в составе есть Соболев и Зиньковский.

«Спартак» лидирует в группе D после трех туров, набрав девять очков. «Динамо» занимает второе место, в копилке команды четыре зачетных балла.