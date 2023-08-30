​Давила – в основе ЦСКА на матч против «Сочи»

В среду вечером ЦСКА проведёт гостевой матч против «Сочи» в рамках третьего тура группового этапа Кубка России. Рулевой московской команды Владимир Федотов принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Акинфеев, Гайич, Лукин, Роша, Агапов, Рядно, Мендес, Кисляк, Файзуллаев, Давила, Гайч.

Отметим, что нападающий Виктор Давила, который недавно перебрался в ЦСКА, попал в стартовый состав.

Матч между «Сочи» и ЦСКА стартует в 17:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.