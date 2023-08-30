Гладилин — о «Динамо»: Ни одна уважающая себя команда не может пропускать четыре мяча за 20 минут

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал крупное поражение «Динамо» от «красно-белых». Игра третьего тура группового этапа Кубка России завершилась со счетом 4:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

«Личка все сказал после матча. «Динамо» вышло в никаком состоянии. За 20 минут пропускать четыре мяча не может себе позволить ни одна уважающая себя команда. Значит, отношение к этому турниру было очень низкое», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

После трех туров «Спартак» возглавляет группу D, набрав максимальное количество очков – 9. «Динамо» с четырьмя баллами располагается на второй строчке.

В четвертом туре Кубка России «красно-белые» будут гостить у «Пари НН», а команда Марцела Лички отправится на матч с «Краснодаром».