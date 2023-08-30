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Кубок России

Гладилин — о «Динамо»: Ни одна уважающая себя команда не может пропускать четыре мяча за 20 минут

30 Августа 2023 • 16:22 Комментировать
Спартак Москва
4:1
Динамо Москва
окончен

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал крупное поражение «Динамо» от «красно-белых». Игра третьего тура группового этапа Кубка России завершилась со счетом 4:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

«Личка все сказал после матча. «Динамо» вышло в никаком состоянии. За 20 минут пропускать четыре мяча не может себе позволить ни одна уважающая себя команда. Значит, отношение к этому турниру было очень низкое», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

После трех туров «Спартак» возглавляет группу D, набрав максимальное количество очков – 9. «Динамо» с четырьмя баллами располагается на второй строчке.

В четвертом туре Кубка России «красно-белые» будут гостить у «Пари НН», а команда Марцела Лички отправится на матч с «Краснодаром».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Валерий Гладилин
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