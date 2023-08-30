Булыкин рассказал, почему «Спартак» обыграл «Динамо» в дерби

Экс-игрок «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался после крупного поражения «бело-голубых» от «Спартака».

Напомним, коллектив Гильермо Абаскаля разгромил «Динамо» (4:1) в матче третьего тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ.

«Спартак» очень хорошо настроился на игру, «Динамо» не смогло совладать с игроками «красно-белых» и две малейшие ошибки привели к голам. Когда выходит состав не совсем боевой, то такое вполне возможно», — приводит слова Булыкина Vprognoze.

После трех туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу в квартете D. На данный момент в копилке «красно-белых» девять очков.

Следующий поединок в рамках Кубка России «Спартак» проведет против «Пари НН», а «Динамо» сыграет с «Краснодаром». Матчи должны пройти 19-21 сентября.