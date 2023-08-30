Ветеран «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о перспективах «красно-белых» в целом и Антона Зиньковского в частности.

- В последнее время много критиковали Абаскаля. Он снял претензии, или они остаются?

- Сейчас он снял момент внутреннего давления, которые было. Но все-таки это был кубковый матч, а в этом турнире «красно-белые» уже решили промежуточные вопросы. Чемпионат – это другое. Но такая победа придаст футболистам уверенности. Наверняка Абаскаль спросит, почему команда не играет в чемпионате так, как вчера. «Динамо» же не просто ошибалось, это «Спартак» заставил так играть. Так что давление немного спадет со «Спартака».

- Зиньковский доказал, что может претендовать на место в старте?

- Для меня это игрок старта. Другое дело, что от игры к игре он сам не должен заставлять тренера сомневаться в этом. Есть момент доверия, что даже если человек сыграет плохо, то его не посадят в запас. В этом случае футболисты приобретают дополнительную уверенность. В этом и заключается искусство тренера – находить баланс. Если Зиньковский доказал свое право выходить на поле, показав классную игру, то Абаскаль должен ставить его на следующий матч. Если при такой игре не давать человеку возможности играть дальше, то футболист может морально сломаться.

- «Спартак» выправит ситуацию в чемпионате в ближайшее время, или, учитывая соперников, «Краснодар», «Сочи» и Динамо», сделать это будет сложно?

- Наоборот, когда у «Спартака» сложные соперники, то ему не надо настраиваться. Он уже сконцентрирован. А осечки будут еще у всех команд, включая «Зенит». Просто надо стараться далеко не отпускать конкурентов. Четыре очка, которые на сегодня отделяют «Спартак» от первого места, - это практически ничего. Даже шесть очков допустимо. Любая игра между собой может изменить ситуацию. Понятно, что «красно-белые» проиграли «Зениту», но есть еще ответный матч. А если брать «Краснодар», то и у него начинаются очковые потери. Спад идет или невезение – не важно.

- Пошли разговоры о том, что Денисова и динамовца Фомина хотят видеть французские клубы. Почему эта информация появилась за два дня до закрытия трансферного окна?

- Я могу поверить в такой интерес к нашим игрокам, потому что в Европе тоже есть свои проблемы. Если есть возможность взять футболиста, который стоит в пять раз дешевле, то это выгоднее. А интерес подогревают агенты. Поэтому в отъезд Сазонова я верю больше, потому что им интересуются давно. А что касается Денисова, это, скорее всего, что-то просмотровое. Но зачем давать такую информацию именно сейчас, когда трансферное окно закрывается, я не понимаю. Тем более, нельзя сказать, что это такие футболисты, за которых клубы будут бороться.

Елена Григорьевская