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Деменко: «Футболисты такого уровня, не должны допускать такие ошибки, какие были у динамовцев» эксклюзив

30 Августа 2023 • 13:52 Комментировать
Спартак Москва
4:1
Динамо Москва
окончен

Ветеран «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о кубковом матче с «Динамо».

- Чем могли бы объяснить ударное начало матча у «Спартака», за которое команда сумела забить четыре мяча?

- Для меня это сюрприз, потому что «Динамо» находилось в лучшем состоянии. Для «Спартака» важно в таких моментах обыграть соперника уверенно. Не просто выиграть. Вчера это получилось. Может быть, теперь ребята раскрепостятся, и неудачи, которые были в трех последних матчах чемпионата, останутся позади. Может быть, придет уверенность.

- Почему «Динамо» оказалось не готово к такому дебюту, ведь было понятно, что хозяева пойдут вперед?

- Наверное, поэтому после матча Личка выразился очень грубо, что футболисты испугались. Такие моменты говорят о классе игроков. Тренер хочет дать ребятам понять, что нельзя допускать такие ляпы. Футболисты такого уровня не должны допускать такие ошибки. Они, тем самым, позволяют «Спартаку» и другим соперникам пользоваться этим. Это, конечно, поразило. Наверное, после матча будет очень серьезный разбор, потому что тренер серьезно к этому отнесся.

- Новички «Динамо» Карраскаль и Чавес пришли в состав, как вам кажется?

- После того, как тренерский штаб разберет матч со «Спартаком», состав поменяется. Тренер тоже участвовал в этих трансферах, согласовывал их, поэтому он тоже должен брать на себя часть ответственности за приглашенных футболистов.

- Защитник Бабич, забивший красивый гол, всем понравился. Вас не смущает, что он такой же левоногий, как Джикия, и вчера играл на его позиции?

- Для центральных защитников это не играет роли. Тут главное выбрать, какая позиция удобна для Джикии. Есть небольшие нюансы, что левшам удобнее играть чуть левее. Но я думаю, они разберутся. Но тянуть в левую сторону по первой однозначно будет. Все-таки левая нога сильнее.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Максим Деменко
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