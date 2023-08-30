Ледяхов оценил состав «Спартака» после победы над «Динамо» в Кубке России

Бывший игрок столичного «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о составе «красно-белых» после победы над «Динамо» в рамках Кубка России.

«Да у команды сейчас где-то 25 примерно равноценных игроков. Но всё равно нужно определиться с основным составом. Дёргания и метания из стороны в сторону ни к чему хорошему не приведут», — заявил эксперт, чьи слова приводит Bobsoccer. По его мнению, наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль иногда перегибает палку с ротацией состава, однако в принципиальном матче Кубка тасование не повлияло на результат.

Напомним, что поединок между «Спартаком» и «Динамо» закончился со счётом 4:1 в пользу «красно-белых». К 24-й минуте встречи подопечные Гильермо Абаскаля забили четыре гола.