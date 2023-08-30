Бывший форвард «Локомотива», «Динамо», «Байера» и других команд Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о ротации состава на матчи Кубка России.

«Опытные команды российские играют полусмешанным составом, всё-таки, это трофей. Поэтому мы увидели у кого-то смешанный, у кого-то боевой состав. Конечно, результат не сильно влияет, потому что из Кубка не вылетают, но кто-то хочет реабилитироваться после неудачной игры, а кто-то хочет проверить ближайший состав. У всех есть варианты для экспериментов, но самое главное – это результат.

По своему опыту помню, что когда начинают в голову лезть мысли: «А может я дам основным отдохнуть или сыграть по тайму?», то после этого начинаются проблемы у основных футболистов, потому что они выпадают из игрового ритма. Как я после карьеры вижу, нужно наигрывать постоянно костяк, а если костяк делает своё дело, то потом выпускать молодых, чтобы они уже проявили себя в конце матча.

О каком тогда отдыхе можно говорить? А какой отдых нужен? Нужно неделю отдыхать? В Англии не согласились бы, что нужно играть одну игру в неделю. В других чемпионатах тоже бы сказали, что неделя — это очень много. На самом деле, когда смотрят по календарю, сколько футболист сыграл игр, и иногда, когда игрок вошёл в определённый ритм, и ему начинают его сбивать, вот тут и начинаются проблемы у него, у его мышц. Поэтому я бы поспорил с тренерами, которые начинают делать ротацию в клубах. У каждого своя методика, и посмотрим чья принесёт результат», — сказал Булыкин.