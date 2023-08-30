Ледяхов оценил дебют Бабича за «Спартак»

Бывший игрок столичного «Спартака» Игорь Ледяхов оценил перспективы защитника Срджана Бабича после победы над «Динамо» в матче Кубка России.

«Подозреваю, что капитану придётся начать матч на скамейке запасных. Бабич ведь левша, играет, как и Джикия, в центре обороны слева. Интересно, какой выбор сделает Абаскаль», — заявил экс-чемпион России, чьи слова приводит Bobsoccer. По мнению эксперта, против «бело-голубых» сербский футболист провёл хороший поединок, не допустив серьёзных ошибок при оборонительных действиях и забив гол.

Напомним, что Срджан Бабич стал футболистом «Спартака» в августе 2023 года, проведя дебютный матч в составе «красно-белых» в рамках Кубка России.