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Кубок России

Ледяхов прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо»

30 Августа 2023 • 12:46 Комментировать
Спартак Москва
4:1
Динамо Москва
окончен

Бывший игрок столичного «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о результате матча Кубка России между «красно-белыми» и «Динамо».

«Спартак» провёл великолепный первый тайм, показал зрелищную, скоростную и, что важно, результативную игру. Но, во-первых, «Динамо» в первые 25 минут словно отсутствовало на поле, а во-вторых, сказывается нынешняя формула кубкового турнира, позволяющая игрокам чувствовать себя раскрепощённо», — заявил экс-футболист «Спартака», чьи слова приводит Bobsoccer.

По его мнению, тот факт, что три из четырёх клубов после групповой стадии продолжают борьбу за Кубок, позволяет коллективам экспериментировать без излишнего давления. Также Ледяхов считает, что «красно-белым» удобно играть в открытый футбол, из-за чего у клуба возникают проблемы с обороняющимися соперниками.

Напомним, что «Спартак» выиграл принципиальный поединок третьего тура со счётом 4:1. К 24-й минуте подопечные Гильермо Абаскаля забили четыре гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Игорь Ледяхов
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