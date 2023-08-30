Паршивлюк: «Некоторые игроки «Динамо» обосрались в матче со «Спартаком»

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк отреагировал на слова главного тренера команды Марцела Лички после разгромного поражения от «Спартака» в матче Кубка России. «Бело-голубые» уступили со счетом 1:4 на «Открытие Банк Арене».

«Личка сказал, что некоторые игроки «Динамо» обосрались в дерби? Согласен с этими словами! Тут вопрос точно не в мотивации. Сделаем всё, чтобы такого больше не повторялось», - цитирует футболиста издание «Чемпионат».

После трех сыгранных туров «Динамо» набрали четыре балла и занимает второе место в таблице своей группы. Следующий поединок подопечные Лички проведут на выезде с «Ростовом» в чемпионате России.