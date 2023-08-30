Жуков - о победе «Спартака»: «В матче с «Динамо» как будто играла другая команда»

Болельщик московского «Спартака» Александр Жуков высказался касательно победы «красно-белых» над «Динамо» в матче групповой стадии Кубка России. Подопечные Гильермо Абаскаля выиграли со счетом 4:1.

«В матче с «Динамо» как будто играла другая команда: в стартовом составе 9 новых футболистов из 11. Очень понравилось, как «Спартак» показал себя в первом тайме, ребята выглядели свежо», - приводятся слова Александра на страницах «Спорт-Экспресса».

После трех туров «Спартак» с девятью набранными очками лидирует в своей группе, опережая идущее вторым «Динамо» на пять баллов. В следующем кубковом матче команда Абаскаля в гостях встретится с «Пари НН». Игра запланирована на 19 сентября.