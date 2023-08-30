Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о поражении от «Спартака» и рассказал о новичке Луисе Чавесе.

- Как объясните такой результат матча?

- Нужно пересмотреть игру и подумать, что мы сделали не так. Предстоит разобраться в этом. В начале матча был провал, который все и решил. Нельзя таки играть в дерби.

- В матче со «Спартаком» дебютировали Карраскаль и Чавес. О последнем в прессе пишут только хвалебные отзывы. Виден его уровень по тренировкам?

- Прошло только два дня, как он с нами работает. Понятно, что это футболист с прекрасным бекграундом, поигравший на чемпионате мира, выигрывавший чемпионат Мексики, и со сборной тоже побеждал. Думаю и он, и Карраскаль нам помогут. Хотя их дебют так себе вышел. Не помогли им, скажем так.

- Писали о дружбе Чавеса с Месси. Расспрашивали его о Лео?

- Да нет. Мы не общались на эту тему.

- Дэвид Бекхэм назвал гол Чавеса на чемпионате мира лучшим. Видели этот мяч?

- Да. Замечательный гол. Надеюсь, он будет также продолжать в «Динамо».

- То есть согласны с Бекхэмом, что этот гол стал лучшим на чемпионате мира?

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- Как можно не согласиться с Бекхэмом? Конечно, это лучший гол чемпионата мира.

Елена Григорьевская