Защитник «Спартака» Никита Чернов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» обсудил игру команды в обороне.

- «Спартак» довольно много пропускал, если не считать двух последних матчей. С чем это связано?

- Если выбирать между победой 4:3 и выигрышем на ноль, все выберут первый вариант. Я бы не стал акцентировать внимание именно на пропущенных мячах.

- То есть, проблем в обороне «Спартака» нет?

- Ну пропустили снова сегодня, надо искать еще одного защитника? Мы тренируемся. Пропустили один от «Динамо», а забили четыре.

- Почему два тайма получились совсем разные?

- После того, как ведешь на 25-й минуте 4:0, хочется силы сэкономить, сыграть покомпактнее. Это сопернику надо бежать вперед. А мы свое уже забили в начале матча. Конечно, мы не были бы против забить еще, но и этого достаточно.

- Как вам новичок «Динамо» Чавес, которого позиционируют как звездное приобретение? Составили впечатление?

- Я не знаю, кто это, на самом деле. Вот Карраскаля знаю.

- Какие ожидания от матча с «Краснодаром» после уверенной победы?

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- Хотелось бы отдохнуть. В среду будет день восстановления, наверное, игру разберем. А так, после победы все довольные, радостные. Надеюсь, так продолжится и дальше.

Елена Григорьевская