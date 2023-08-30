Чернов подвёл итоги матча «Спартак» - «Динамо»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов подвел итоги домашнего матча против «Динамо» в третьем туре Кубка России. «Красно-белые» прервали серию неудач, выиграв со счетом 4:1.

«У нас был хороший настрой и первый тайм. Во втором, конечно, чуть не получилось, но всё равно давили. Сейчас вышли уверенно и сделали результат за первый тайм», - приводит слова футболиста издание «Чемпионат».

После трех туров «Спартак» лидирует в своей группе с девятью набранными баллами. Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля сыграют против «Краснодара» в рамках седьмого тура Премьер-лиги.