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Кубок России

Чернов: «После матча с «Динамо», думаю, у Абаскаля появилось много новых мыслей» эксклюзив

30 Августа 2023 • 11:00 Комментировать
Спартак Москва
4:1
Динамо Москва
окончен

Защитник «Спартака» Никита Чернов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался насчёт неудачной серии команды.

- В Кубке России «Спартак» вступает очень хорошо и очков не теряет. Почему такой контраст с чемпионатом?

- Так складывается. Настрой у нас на все матчи одинаковый, просто где-то лучше получается.

- Можно ли сказать, что в Кубке вы больше раскрепощены, потому что результат не так довлеет?

- Да нет, для нас важны все матчи. Ребята, которые выходят в матчах Кубка России, обычно не играют в чемпионате. Для нас важно себя проявить. Поэтому я не могу сказать, что у футболистов есть деления на турниры. Все воспринимают это как шанс пробиться в основу. Чем больше ты играешь, тем лучше. Играть-то все хотят.

- После «Ахмата» был какой-то серьезный разговор с командой?

- Разборы у нас идут после каждого матча. После «Ахмата» тоже поговорили, сделали акценты на минусах. Но были и положительные моменты – сыграли на ноль.

- Нашли для себя объяснение трехматчевой неудачной серии, после резвого старта?

- Видимо, на тот момент, соперники больше хотели. В этом залог успеха.

- Как воспринимаете седьмое место «Спартака» в таблице?

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- Мы сыграли только шесть матчей, и до первого места всего четыре очка. Одна игра может все изменить. Это только начало сезона, а выводы делать можно после десяти-двенадцати туров. Тогда будет понятно. Сейчас идет постоянная ротация, поэтому надо чуть-чуть сбалансировать состав.

- Считаете, что такая ротация идет команде в минус?

- Почему в минус? Мы все играем и доказываем. Тут уже у тренера головная боль. А после этого матча, думаю, у него появилось много новых мыслей. Вообще не знаю, кого он поставит на следующую игру.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Чернов
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