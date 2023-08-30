Защитник «Спартака» Никита Чернов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался насчёт неудачной серии команды.
- В Кубке России «Спартак» вступает очень хорошо и очков не теряет. Почему такой контраст с чемпионатом?
- Так складывается. Настрой у нас на все матчи одинаковый, просто где-то лучше получается.
- Можно ли сказать, что в Кубке вы больше раскрепощены, потому что результат не так довлеет?
- Да нет, для нас важны все матчи. Ребята, которые выходят в матчах Кубка России, обычно не играют в чемпионате. Для нас важно себя проявить. Поэтому я не могу сказать, что у футболистов есть деления на турниры. Все воспринимают это как шанс пробиться в основу. Чем больше ты играешь, тем лучше. Играть-то все хотят.
- После «Ахмата» был какой-то серьезный разговор с командой?
- Разборы у нас идут после каждого матча. После «Ахмата» тоже поговорили, сделали акценты на минусах. Но были и положительные моменты – сыграли на ноль.
- Нашли для себя объяснение трехматчевой неудачной серии, после резвого старта?
- Видимо, на тот момент, соперники больше хотели. В этом залог успеха.
- Как воспринимаете седьмое место «Спартака» в таблице?
- Мы сыграли только шесть матчей, и до первого места всего четыре очка. Одна игра может все изменить. Это только начало сезона, а выводы делать можно после десяти-двенадцати туров. Тогда будет понятно. Сейчас идет постоянная ротация, поэтому надо чуть-чуть сбалансировать состав.
- Считаете, что такая ротация идет команде в минус?
- Почему в минус? Мы все играем и доказываем. Тут уже у тренера головная боль. А после этого матча, думаю, у него появилось много новых мыслей. Вообще не знаю, кого он поставит на следующую игру.
Елена Григорьевская
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