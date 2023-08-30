Защитник «Спартака» Никита Чернов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» лестно отозвался о новичке Срджане Бабиче.

- В матче с «Динамо» у вас сложился тандем с дебютантом «красно-белых» Бабичем. Расскажите, как с ним играть в паре?

- Мне было комфортно. Это обычный защитник, и у нас не было никаких проблем, когда мы вместе играли. Понимали друг друга, подсказывали. Понятно, что если так постоянно играть, то понимание будет все лучше и лучше.

- Какие сильные качества Бабича могли бы отметить по игре с ним и по тренировкам?

- Он почти двухметрового роста и хорошо играет головой. Неплохой защитник, спокойный. Это видно. Играет надежно. Сейчас нам это как раз и нужно.

- То есть Бабич пришел в основу?

- У нас четыре основных защитника, а там уже тренер выбирает, кто будет играть.

Елена Григорьевская