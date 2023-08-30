Карраскаль - о разгроме от «Спартака»: «Плачевный результат для «Динамо»

Новичок московского «Динамо» Хорхе Карраскаль дал небольшое интервью после провального матча со «Спартаком» в рамках третьего тура группового этапа Кубка России.

«С одной стороны, рад, что дебютировал. Тренер дал возможность проявить себя. С другой стороны, огорчён результатом. Результат плачевный. Двоякое впечатление от игры», - передает слова колумбийского полузащитника «Чемпионат».

Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась крупной победой «Спартака» со счетом 4:1.

Карраскаль перешел в «Динамо» из ЦСКА этим летом, подписав с клубом четырехлетнее соглашение.