Лаксальт высказался о разгроме «Динамо» от «Спартака»

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт дал комментарий после крупного поражения от «Спартака» в поединке третьего тура группового этапа Кубка России. «Бело-голубые» уступили со счетом 1:4.

«Не могу раскрывать, что Марцел говорил в раздевалке. Об этом лучше спрашивать его. Да, мы можем проигрывать, но не таким образом. Должны сделать выводы из матча со «Спартаком», - цитирует уругвайского футболиста «РИА Новости Спорт».

После вчерашнего фиаско «Динамо» занимает второе место в группе D. «Спартак» является единоличным лидером квартета.

Следующий поединок подопечные Марцела Лички проведут против «Ростова» 3 сентября.