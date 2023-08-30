Бывший нападающий московского ЦСКА и нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от кубкового матча «Сочи» – ЦСКА.

- Поражение ЦСКА от «Факела» в предыдущем туре Кубка будет иметь значение?

- В любом случае «армейцы» захотят выиграть, конечно. Тем более что и в чемпионате ЦСКА уже два тура не побеждал. Ну а «Сочи» играет дома и тоже будет стремиться выиграть. Наверняка получится интересная игра. Мы видим, что в Кубке очень часто ротируются составы. Здесь тренеры выпускают на поле многих футболистов из числа тех, которые практически не играют в чемпионате. Естественно, из-за этого у команды может быть меньше сыгранности и взаимопонимания. Но у «Спартака», наоборот, футболисты, которые получали меньше игровой практики в чемпионате, сделали игру в Кубке против «Динамо». Они показали себя с максимально лучшей стороны и дали все основания, чтобы в новом матче их тоже выпустили в основном составе. Это говорит о здоровой конкуренции и хорошей взаимозаменяемости. И это как раз то, что нужно на длинной дистанции для борьбы за медали. Сезон продолжительный, футболисты получают карточки и травмы. У игроков накапливается физическая и моральная усталость, поэтому и нужна ротация.

- Как отразится на игре некачественный газон «Фишта»?

- «Сочи» тоже играет на этом поле, поэтому условия для всех одинаковые. И не настолько уж это поле плохое, чтобы только из-за него можно было получить травму. Другое дело, что оно может повлиять на содержание игры, это да.

Матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Сочи» и ЦСКА стартует сегодня, 30 августа, в 17:15 по московскому времени.