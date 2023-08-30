Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ротацию в стартовом составе московского «Спартака» в преддверии выездного матча «красно-белых» против «Краснодара» в седьмом туре чемпионата России. А накануне «Спартак» крупно обыграл «Динамо» в кубковом матче (4:1).

- «Краснодар» более стабилен, а «Спартак» более непредсказуем в игре, и у него так сильно от матча к матчу меняются стартовые составы, что никто не может предсказать очередной. Даже сам Абаскаль. У меня такое ощущение, что он выставляет тот состав, который снится ему ночью перед игрой. Мне кажется, букмекеры скоро будут давать коэффициенты на то, кто выйдет в «Спартаке» в основном составе, а кто не выйдет.

У «Спартака» большое количество квалифицированных футболистов и большое шараханье по схеме игры и по составу. Понятно, что в целом приоритет всё равно будет отдаваться легионерам, которых купили в последнее время. Никуда от этого не деться. Каждый тренер становится заложником трансферов, которые он одобрял. И есть лидеры, которых трудно усадить на скамейку. Это Промес, Соболев, Зобнин, Джикия, Рябчук. Но самой большой проблемой «Спартака» является оборона, и «Краснодар» вполне может этим воспользоваться в матче чемпионата. Концовка кубковой игры с «Динамо» опять выявила очень большие дыры и проблемы «Спартака» в защите.