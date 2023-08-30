Паршивлюк - о разгроме от «Спартака»: «В первом тайме случилась настоящая катастрофа»

Защитник столичного «Динамо» Сергей Паршивлюк поделился впечатлениями от кубкового матча против «Спартака». «Бело-голубые» были разгромлены на «Открытие Банк Арене» со счетом 1:4.

«В первом тайме случилась настоящая катастрофа! Таким образом непозволительно играть в дерби. Мы провалили первые 25 минут, именно они предрешили исход матча», - передает слова Паршивлюка издание «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» забил четыре гола за 25 минут первого тайма. После домашней победы «красно-белые» набрали девять очков и занимают первое место в таблице своей группы. «Динамо», в свою очередь, с четырьмя баллами находится на второй строчке.