Бабич оценил свой дебютный гол за «Спартак»

Сербский защитник Срджан Бабич, перешедший в московский «Спартак» этим летом, высказался о своем дебютном голе в матче Кубка России против столичного «Динамо» (4:1).

«Мы провели хорошую игру, особенно первый тайм. Счастлив, что получилось хорошо сыграть. Мой гол? Это наигранная комбинация. Мы тренировали это - хороший гол», - передает слова футболиста издание «Чемпионат».

Напомним, что «красно-белые» вели в счете 4:0 к 25-й минуте встречи. После этой победы команда Гильермо Абаскаля с девятью очками уверенно лидирует в своей группе.

Следующий матч «народная команда» сыграет против «Краснодара» в рамках седьмого тура РПЛ.