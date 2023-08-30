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Кубок России

Бабич оценил свой дебютный гол за «Спартак»

30 Августа 2023 • 08:47 Комментировать

Сербский защитник Срджан Бабич, перешедший в московский «Спартак» этим летом, высказался о своем дебютном голе в матче Кубка России против столичного «Динамо» (4:1).

«Мы провели хорошую игру, особенно первый тайм. Счастлив, что получилось хорошо сыграть. Мой гол? Это наигранная комбинация. Мы тренировали это - хороший гол», - передает слова футболиста издание «Чемпионат».

Напомним, что «красно-белые» вели в счете 4:0 к 25-й минуте встречи. После этой победы команда Гильермо Абаскаля с девятью очками уверенно лидирует в своей группе.

Следующий матч «народная команда» сыграет против «Краснодара» в рамках седьмого тура РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Срджан Бабич
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