Чавес: «Невозможно было сравнять счёт после четырёх голов «Спартака»

Новичок московского «Динамо» Луис Чавес пообщался с журналистами после поединка против «Спартака» (1:4) в рамках группового этапа Кубка России.

«Первый тайм сыграли очень плохо. Во втором тайме собрались и забили один. К сожалению, невозможно было сравнять счёт, потому что в первом тайме пропустили четыре», - передает слова мексиканского футболиста «Чемпионат».

Следующий матч «Динамо» сыграет против «Ростова» в седьмом туре Российской премьер-лиги. Встреча состоится на стадионе в Ростове-на-Дону. Дата проведения игры воскресенье, 3 сентября. Начало поединка запланировано в 20:00 по московскому времени.