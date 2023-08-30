Салихова: «Озверевший Соболев - настоящий лидер «Спартака»

В матче третьего тура группового этапа Кубка России «Спартак» отпраздновал крупную победу над «Динамо» со счетом 4:1. Своим мнением по этому поединку поделилась Зарема Салихова, жена бывшего владельца «красно-белых» Леонида Федуна.

«Вновь проявился «Спартак», который радует голами, и при этом надёжен в обороне. Я увидела на поле тех ребят, которые умеют побеждать. Озверевший Соболев - настоящий лидер», - передает слова Салиховой Metaratings.ru.

По итогам трех сыгранных туров подопечные Гильермо Абаскаля набрали девять баллов и занимают первое место в своей группе. Что касается «Динамо», то «бело-голубые» с четырьмя набранными очками находятся на второй строчке.