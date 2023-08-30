Мостовой: «Спартак» переиграл «Динамо» за 25 минут»

Ветеран сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о крупной победе «красно-белых» над «Динамо» в матче третьего тура групповой стадии Кубка страны. «Народная команда» выиграла со счетом 4:1.

«Хороший матч, «Спартак» забил всё, что не залетало в прошлых матчах. Личка должен усвоить урок - он ошибся с составом. В первые 25 минут «Спартак» просто переиграл «Динамо», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

После трех туров спартаковцы набрали девять баллов и занимают первое место в своем квартете. «Динамо», на счету которого четыре очка, располагается на второй строчке.