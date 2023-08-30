Тихонов отреагировал на разгромную победу «Спартака» над «Динамо»

Экс-футболист столичного «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о разгромной победе «красно-белых» над «Динамо» в поединке третьего тура групповой стадии Кубка России. «Красно-белые» выиграли со счетом 4:1.

«Спартак» был так хорош, или «Динамо» не подъехало на игру? Три гола за 20 минут - думаю, всё было закончено уже тогда. «Спартак» вышел на матч очень хорошо, а «Динамо» - очень плохо», - приводятся слова эксперта на сайте телеканала «Матч ТВ».

После этой встречи «Спартак» продолжает лидировать в своей группе, а «бело-голубые» располагаются на второй позиции.