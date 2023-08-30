Личка устроил разнос игрокам «Динамо» после разгрома от «Спартака»

Журналист Игорь Рабинер высказался о реакции главного тренера «Динамо» Марцела Лички на крупное поражение от «Спартака» в поединке третьего тура группового этапа Кубка России.

«Личка остался один с игроками и, говорят, устроил им такой разнос, по сравнению с которым то, что он сказал журналистам, - лёгкое укоризненное покачивание головой», - гласит сообщение Рабинера в социальных сетях.

Дерби состоялось на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилось победой «Спартака» со счетом 4:1. После этого матча «красно-белые» с девятью набранными баллами закрепились в статусе лидера своей группы, а динамовцы с четырьмя очками занимают вторую позицию.