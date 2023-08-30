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Денис Попов: «Спартак» был мощный, но «Динамо» тоже молодцы» эксклюзив

30 Августа 2023 • 01:23 Комментировать
Спартак Москва
4:1
Динамо Москва
окончен

Бывший нападающий московского ЦСКА и нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от кубкового московского дерби «Спартак» – «Динамо» (4:1).

- «Спартак» провёл этот матч очень мощно и интересно. Особенно первый тайм. Начало – просто без шансов для соперника. Но «Динамо» тоже молодцы, что в перерыве не развалились, внесли коррективы и отдельно второй тайм выиграли. Понятно, что «Спартак» действовал уже по счету, но всё же. Ну а так, спартаковцы, конечно, порадовали в плане организации игры и интенсивности, победили заслуженно. Они показали комбинационный футбол, у них были быстрые фланги и полуфланги, всё работало. Футболисты, не участвовавшие в предыдущих матчах, а тут получившие игровую практику, проявили себя с лучшей стороны. Ну и «Динамо», ещё раз говорю, надо отдать должное. Несмотря на провальный первый тайм, они собрались на второй, перестроились, забили один мяч и могли ещё забить. Хотя бы не развалились.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Кубок России Денис Попов
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