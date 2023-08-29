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Кубок России

​Личка: «Кто так ещё будет играть, в составе не появится»

29 Августа 2023 • 22:36 Комментировать
Спартак Москва
4:1
Динамо Москва
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В Москве состоялся матч третьего раунда группового этапа Фонбет Кубка России, московский «Спартак» крупно обыграл земляков из «Динамо», подтвердив временность кризиса. Наставник бело-голубых Марцел Личка очень недоволен итогами игры, он заявил, что его футболисты сыграли недопустимо плохо и за такие выступления впредь будут лишаться мест в основе команды.

- Играли на любительском уровне. Кто так будет играть и дальше - в составе больше не появится, - цитирует специалиста новостное агентство ТАСС.

Напомним, что Личка возглавил клуб текущим летом, ранее он работал в «Оренбурге». 

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