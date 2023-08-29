Ковалёв: «Наконец-то нам фартануло»

Полузащитник «Оренбурга» Юрий Ковалев рассказал о том, как его команде удалось одолеть в Воронеже местный «Факел», это случилось в рамках третьего тура группового раунда Фонбет Кубка России. По словам Ковалева, на руку его клубу, не лучшим образом выступающему в чемпионате, сыграла толика везения.

- Мы знали, что легко не будет. В Воронеже хорошая поддержка, команда боевая. Поэтому особенно рады победе. Забили за счёт давления и фарта. Наконец он к нам пришёл, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Между тем в турнирной таблице российского чемпионата «Оренбург» занимает, увы, лишь последнее место.