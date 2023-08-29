Умяров: «Счёт мог быть и крупнее»

Центральный полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился мыслями после разгрома «Динамо» в рамках третьего тура группового этапа Кубка России. Напомним, что «красно-белые» после серии неудач в РПЛ одержали разгромную победу – 4:1.

«Важна ли была эта победа? Любая победа после трёхматчевой серии застоев важна. Хотелось бы больше забивать. За первые 25 минут счет мог бы быть крупнее», - цитирует Умярова «Матч ТВ».

В следующем официальном матче «Спартак» отправится в гости к «Краснодару». Встреча состоится в рамках седьмого тура РПЛ 2 сентября.