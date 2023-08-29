Абаскаль: «Я не химик, поэтому никаких экспериментов»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- Глядя на то, что произошло сегодня, можно ли говорить о том, что экспериментируя с составом, вы допустили ошибку, и сегодня это признали, и эксперименты закончены, или все же нет?

- Я не химик, поэтому никаких экспериментов. У нас сейчас состав, в котором на каждую позицию по два футболиста. Поэтому все решает конкуренция, именно конкуренция движет этим. Если один игрок не на высоте, то кто-то его заменяет. И это мотивирует всех.

Важно отметить, что «Динамо» подходило к этому матчу после хорошего периода, красивых побед над сильными командами. В той манере, в которой мы начали эту игру, особенно первые 7-15 минут, это говорит о том, что мы не тот «Спартак», который был в первом тайме с «Ахматом», а тот «Спартак», который был во втором тайме.

- Можно ли говорить о том, что этот состав на какую-то часть повторится в следующем туре РПЛ?

- Естественно, я не могу назвать состав, который будет играть в следующем матче, тем не менее, конкуренция выигрывается футболистами за счет самоотдачи, самоотверженности. То, что они вносят. Конечно, те футболисты, которые себя проявляют лучше, имеют больше шансов сыграть следующий матч. В том числе те, кто сегодня себя проявил хорошо, имеет больше шансов играть дальше. Но каждый матч важен, поэтому у всех будут возможности.

- Можете дать оценку игре Литвинова, Пруцева и Зиньковского?

- Я рад за ребят сегодня, рад за их отношение, за то, как они сегодня сыграли на поле, проявили себя, мы с ними разговариваем, они знают, что мы доверяем им, что всё нормально. Сегодня они сделали плюс в индивидуальном плане, но также мы должны расти в коллективном плане.