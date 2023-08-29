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Юран: «Неприятно, когда такую ошибку допускает не молодой парень, а взрослый человек»

29 Августа 2023 • 22:11 Комментировать
Пари НН
0:1
Краснодар
окончен

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Поражение в концовке всегда обидно, тем более, что в начале второго тайма «Пари НН» начал играть в атаку. Что не получилось в итоге?

- Конечно, неприятно, когда такую ошибку допускает не молодой парень, вон вышел Мухин, 19 лет, я бы еще понял, а взрослый человек. Действительно, второй тайм перевернули. Забивать свои надо, там моменты были. Во втором тайме переиграли, в первом ожидали, что выйдут парни, будет недопонимание из-за неоптимального состава. Во втором сделали замены и перевернули. С преимуществом играли, но такие вещи сложно понимать. Я бы понял молодого парня, а взрослый, который поиграл и весь матч играл в длину, а тут решил на 89-й или 88-й почему-то решил сыграть в короткий. Поэтому допустили ошибку. Обидно в том плане, что парням сказал, что должна быть ответственность 90 минут. Мы играли и в конце такую ошибку допускать - скажем так, неприятно.

- Что было в перерыве в раздевалке? Только ли за счет замен удалось игру перевернуть?

- И замены, и поправки сделали в целом. Во втором тайме «Краснодар» стал выпускать игроков, поэтому в целом контролировали тайм. Играли в атаку, успокоились чуть. Если в первом тайме было это внутреннее давление, непонятно, кто-то первый матч в старте вышел. В любом случае поддавливал. В целом справились - первый тайм 0:0, а во втором непосредственно вышли игроки, которые уже играли и поправки сделали, как нужно действовать. Поагрессивнее стали играть в атаку, нашлись моменты, стандарты, но не забили.

- Насколько остались сегодня довольны игрой Зе Турбо и Эссьена?

- Скажем так, что для первого матча в стартовом составе Эссьен вышел и Зе Турбо. Сказать, что прямо так доволен, это, наверное, не правильно, но в целом то, что показывают, и есть потенциал, я думаю, что в ближайших играх они наберут и адаптируются, будут помогать. В целом Турбо, когда во втором тайме вышли игроки на замену, и Севикян, и Мамаду, он очень неплохо там в некоторых моментах смотрелся. Видно, что крепкий нападающий, смотрел его, видел немножко другое. Но думаю, он наберет и адаптируется. Эссьен в целом неплохо провел первый тайм. В отборе, может быть, все-таки скованность была. Инициативу нужно брать на себя, но это поправимо, в целом нормально.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН
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