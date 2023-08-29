«Спартак» разорвал «Динамо» за 25 минут: кто из «красно-белых» был лучшим в московском дерби

Ставим оценки игрокам Абаскаля

Первая победа «Спартака» за три недели. И снова ярчайшая, и снова в Кубке России. Восьмого августа «красно-белые» устроили триллер, обыграв «Пари НН» со счётом 5:4, в этот раз забили поменьше на один гол, но блеснули даже ярче. Московское «Динамо» получило четыре пробоины за 25 минут и моментально потонуло в дерби. В рамках группового этапа Кубка России «Спартак» пока шикарен – три победы в трёх матчах.

У «красно-белых» резервистов и Соболева очень многое получалось впереди, вертикальные атаки проходили на ура. Так кто же из «красно-белых» внёс наибольший вклад в эту победу? Давайте пройдёмся по персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 54:46, удары по воротам – 14:6, в створ – 8:4, угловые – 5:12. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 6,0. Практически без участия голкипера «Спартака» проходила игра. Когда «Динамо» вышло из состояния грогги, моменты губили уже сами «бело-голубые». Лесовой попал в штангу, а Нгамалё – под штангу, оба раза Максименко не дотянулся. Но три сейва в не самых опасных ситуациях всё-таки накопил.

СРДЖАН БАБИЧ – 8,0. Шикарный дебют! На звание лучшего игрока матча замахнулся Бабич, появившись в центре обороны «Спартака». И роль тут сыграл не только гол, забитый после эффектного прыжка, Срджан был реально продуктивен в обороне. Трижды отобрал мяч в чётких подкатах, снял весь верх у своих ворот.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 7,0. Под стать Бабичу сыграл и Чернов, который будто увереннее заиграл рядом с сербом. Никита заблокировал два удара, тоже хорош был в единоборствах, не терял позицию. Только на финт Смолова попался однажды, после которого случился опасный удар.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 6,5. Крайние защитники очень активны были у «Спартака», особенно на старте матча. Хлусевич сам в протоколе не отметился, но активно подыгрывал Зиньковскому в развитии атак. Есть в активе Даниила предголевая передача и ещё два удачных сольных прохода. Мог и сам забить, но выручил Лещук.

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ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 7,0. А вот Денисов добавил себе в послужной список голевую передачу, собственно, и начав разнос «Динамо» - именно его кросс замкнул Александр Соболев. Ещё дважды справа летели опасные навесы от Даниила, во втором тайме, правда, Денисов сильно снизил обороты.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 6,5. Час игрового времени Абаскаль доверил Литвинову, наконец появившемуся на излюбленной роли оттянутого плеймейкера. Без особых перформансов обошлось, но сыграл Руслан хорошо. Надёжно склеивал оборону с полузащитой, трижды совершил перехват, разогнав вторую волну атаки.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 7,0. Ещё больше носился по полю Пруцев, соскучившийся по игре в основе. Данил старался везде успеть и в первом тайме это получалось неплохо. Два перехвата в активе Пруцева, часто он собирал и отскоки. После одного из таковых запустил Данил Зиньковского на футбольный буллит и в актив себе записал ассист.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 4,5. Сложно получить плохую оценку игроку атаки, когда твоя команда забивает четыре и разгромной побеждает, но у Игнатова получилось. А вот что у Михаила не получилось, так это реализовать свои моменты. Дважды партнёры создавали для него идеальные шансы, но Игнатов регулярно промахивался из центра штрафной площади.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 7,5. Максимально заряжен был Зиньковский – обыгрывал лихо, в борьбу шёл, открывался постоянно. Своим шансом Антон воспользовался сполна: три по-настоящему голевых прострела превратились только в один ассист (Игнатов и Соболев свои шансы загубили), а всего пять ключевых передач в активе Антона и один гол, забитый после выхода один на один с голкипером.

ХЕСУС МЕДИНА – 7,0. Нацеленные подачи, умная игра в подыгрыше, удобные открывания. Медина всё делал в темп, но с какой-то академичностью. Отсюда чуть меньше яркости и агрессии, чем у Зиньковского. Но голевая передача у Хесуса в активе тоже есть – это он чётко навесил на Бабича со стандарта.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 8,0. Центральный нападающий коршуном летел на мячи и был будто незаметен для Кутицкого и Фернандеса. Соболев выигрывал у них единоборства как наверху (первый гол), так и внизу (дубль). Обязан был хет-трик оформлять Александр, но Лещук воспротивился своими сейвами. А центральных защитников «Динамо» Соболев просто деклассировал.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – б/о. Никто из запасных игру не усилил, и виной тому даже не слабая игра индивидуально, а общая картина игры во втором тайме, когда «Спартак» действовал по счёту.

НАИЛЬ УМЯРОВ – б/о.

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – б/о.

ОЛЕГ РЯБЧУК – б/о.

ПАВЕЛ МЕЛЁШИН – б/о.