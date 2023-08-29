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Кубок России

«Спартак» разорвал «Динамо» за 25 минут: кто из «красно-белых» был лучшим в московском дерби

29 Августа 2023 • 22:09 Комментировать (1)
Спартак Москва
4:1
Динамо Москва
окончен

Ставим оценки игрокам Абаскаля

Первая победа «Спартака» за три недели. И снова ярчайшая, и снова в Кубке России. Восьмого августа «красно-белые» устроили триллер, обыграв «Пари НН» со счётом 5:4, в этот раз забили поменьше на один гол, но блеснули даже ярче. Московское «Динамо» получило четыре пробоины за 25 минут и моментально потонуло в дерби. В рамках группового этапа Кубка России «Спартак» пока шикарен – три победы в трёх матчах.

У «красно-белых» резервистов и Соболева очень многое получалось впереди, вертикальные атаки проходили на ура. Так кто же из «красно-белых» внёс наибольший вклад в эту победу? Давайте пройдёмся по персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 54:46, удары по воротам – 14:6, в створ – 8:4, угловые – 5:12. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Спартак Москва4:1Динамо Москва
(1:0) Соболев Александр6'  
(2:0) Бабич Срджан15'  
(3:0) Соболев Александр18'  
(4:0) Зиньковский Антон25'  
  65'Нгамалё Николя (4:1)
Максименко АртёмЧернов НикитаЛитвинов Руслан 57' (Умяров Наиль ( 57') Бабич СрджанХлусевич ДаниилПруцев ДанилМедина Хесус  68' 73' (Рябчук Олег ( 73'  76') Денисов Даниил 73' (Дуарте Алексис ( 73') Зиньковский АнтонИгнатов Михаил Александрович 57' (Мартинс Кристофер ( 57') Соболев Александр 86' (Мелёшин Павел ( 86')
Запасные: Лайкин МаксимСвинов ИльяПромес КвинсиСелихов АлександрБонгонда ТеоЗобнин РоманДжикия Георгий
Лещук ИгорьСкопинцев ДмитрийКутицкий Александр 27' (Маричаль Николас ( 27') Фернандес РобертоПаршивлюк Сергей  14'Гагнидзе Лука  90'Фомин Даниил 61' (Карраскаль Хорхе ( 61'  80') Лесовой Даниил  45' 61' (Чавес Луис ( 61') Смолов Фёдор 61' (Лаксальт Диего ( 61'  86') Грулёв ВячеславГладышев Ярослав 27' (Нгамалё Николя ( 27')
Запасные: Бессмертный СтаниславМакаров ДенисДаса ЭлазарКупцов ИльяЗазвонкин ИванШунин Антон
29 августа. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 6,0. Практически без участия голкипера «Спартака» проходила игра. Когда «Динамо» вышло из состояния грогги, моменты губили уже сами «бело-голубые». Лесовой попал в штангу, а Нгамалё – под штангу, оба раза Максименко не дотянулся. Но три сейва в не самых опасных ситуациях всё-таки накопил.

СРДЖАН БАБИЧ – 8,0. Шикарный дебют! На звание лучшего игрока матча замахнулся Бабич, появившись в центре обороны «Спартака». И роль тут сыграл не только гол, забитый после эффектного прыжка, Срджан был реально продуктивен в обороне. Трижды отобрал мяч в чётких подкатах, снял весь верх у своих ворот.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 7,0. Под стать Бабичу сыграл и Чернов, который будто увереннее заиграл рядом с сербом. Никита заблокировал два удара, тоже хорош был в единоборствах, не терял позицию. Только на финт Смолова попался однажды, после которого случился опасный удар.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 6,5. Крайние защитники очень активны были у «Спартака», особенно на старте матча. Хлусевич сам в протоколе не отметился, но активно подыгрывал Зиньковскому в развитии атак. Есть в активе Даниила предголевая передача и ещё два удачных сольных прохода. Мог и сам забить, но выручил Лещук.

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ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 7,0. А вот Денисов добавил себе в послужной список голевую передачу, собственно, и начав разнос «Динамо» - именно его кросс замкнул Александр Соболев. Ещё дважды справа летели опасные навесы от Даниила, во втором тайме, правда, Денисов сильно снизил обороты.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 6,5. Час игрового времени Абаскаль доверил Литвинову, наконец появившемуся на излюбленной роли оттянутого плеймейкера. Без особых перформансов обошлось, но сыграл Руслан хорошо. Надёжно склеивал оборону с полузащитой, трижды совершил перехват, разогнав вторую волну атаки.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 7,0. Ещё больше носился по полю Пруцев, соскучившийся по игре в основе. Данил старался везде успеть и в первом тайме это получалось неплохо. Два перехвата в активе Пруцева, часто он собирал и отскоки. После одного из таковых запустил Данил Зиньковского на футбольный буллит и в актив себе записал ассист.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 4,5. Сложно получить плохую оценку игроку атаки, когда твоя команда забивает четыре и разгромной побеждает, но у Игнатова получилось. А вот что у Михаила не получилось, так это реализовать свои моменты. Дважды партнёры создавали для него идеальные шансы, но Игнатов регулярно промахивался из центра штрафной площади.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 7,5. Максимально заряжен был Зиньковский – обыгрывал лихо, в борьбу шёл, открывался постоянно. Своим шансом Антон воспользовался сполна: три по-настоящему голевых прострела превратились только в один ассист (Игнатов и Соболев свои шансы загубили), а всего пять ключевых передач в активе Антона и один гол, забитый после выхода один на один с голкипером.

ХЕСУС МЕДИНА – 7,0. Нацеленные подачи, умная игра в подыгрыше, удобные открывания. Медина всё делал в темп, но с какой-то академичностью. Отсюда чуть меньше яркости и агрессии, чем у Зиньковского. Но голевая передача у Хесуса в активе тоже есть – это он чётко навесил на Бабича со стандарта.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 8,0. Центральный нападающий коршуном летел на мячи и был будто незаметен для Кутицкого и Фернандеса. Соболев выигрывал у них единоборства как наверху (первый гол), так и внизу (дубль). Обязан был хет-трик оформлять Александр, но Лещук воспротивился своими сейвами. А центральных защитников «Динамо» Соболев просто деклассировал.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – б/о. Никто из запасных игру не усилил, и виной тому даже не слабая игра индивидуально, а общая картина игры во втором тайме, когда «Спартак» действовал по счёту.

НАИЛЬ УМЯРОВ – б/о.

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – б/о.

ОЛЕГ РЯБЧУК – б/о.

ПАВЕЛ МЕЛЁШИН – б/о. 

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Комментарии (1)
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redwhite1959
29 Августа 2023 в 22:31
Смотрел сегодня передачу про Валаамских монахов. Так вот - все они живут по принципу - порядок, гармония, смысл и красота! После 4:0 в первые 20 минут игры я вдруг подумал, что этот принцип в полной мере можно применить к игре "Спартака"!)) А также подумал, что вот она позиция для Зиньковского, который на левой бровке может на скорости обыграть не только одного, но и нескольких соперников, чего у него - почему-то - не выходит делать на правой бровке. Но беда для Антохи в том, что эту позицию в "Спартаке" давно уже "оккупировал" другой Антоха - Промес. Корреспондент признал лучшими в составе красно-белых Бабича и Соболева. Но мой выбор - Зиньковский! Провёл блестящий матч, в котором полностью сумел раскрыть свой потенциал! P.S. Глядя на игру Бабича, один грузин на лавке "почесал репу"...
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