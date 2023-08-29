Гранат назвал причину разгромного поражения «Динамо» от «Спартака»

Бывший защитник московского «Динамо» и сборной России Владимир Гранат прокомментировал итог встречи «бело-голубых» против московского «Спартака». Команды сыграли друг с другом, напомним, в рамках третьего тура Пути РПЛ Кубка России.

«Ротация сыграла свою роль. Основная обойма у «Динамо» отличается от тех футболистов, что вышли сегодня с первых минут. Но стоит отметить, что команда не встала и рассыпалась после такого начала матча», - делится Гранат с «Матч ТВ».

Напомним, что динамовцы в минувшей встрече пропустили в первые полчаса матча сразу четыре гола. После во втором тайме гостям удалось отыграть один мяч.