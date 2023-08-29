Ивич: «Выиграли, потому что были лучшей командой с самого начала до самого конца»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- За счет чего сегодня удалось обыграть «Пари НН»? Потому что в начале второго тайма показалось, что соперник играет с преимуществом.

- Если мы говорим о промежутках времени в 5-10 минут в плане начала второго тайма, то можно говорить об этом так. Почему мы выиграли? Потому что мы были лучшей командой с самого начала до самого конца. Мы контролировали игру. Конечно, в первом тайме у нас была ошибка, но определенно у нас было больше моментов, чем у соперника. У соперника даже одного прямого очевидного удара по нашим воротам не было. Во втором тайме, возможно, не было таких очевидных шансов, но мы в итоге забили гол в концовке. Мы получили три очка, и это важные три очка, потому что в предыдущих двух кубковых матчах мы уступили. Нам нужно продолжать в том же духе.

- Кем из игроков стартового состава в сегодняшнем матче вы остались довольны? Кто себя хорошо проявил из тех, кто нечасто играет в чемпионате?

- Я могу сказать, что я доволен всей командой, все футболисты хорошо сыграли и показали высокий уровень. Я доволен новым игроком, Витором, это была его первая игра официальная. Нам нужно продолжать, готовиться к игре со «Спартаком» в субботу.

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