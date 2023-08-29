Гафин: «Очень плохой результат, нам стыдно перед болельщиками»

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал разгромное поражение «бело-голубых» от «Спартака» в Кубке России. Команды, напомним, в среду вечером встречались в рамках третьего тура Пути РПЛ турнира.

«Очень плохой результат, нам стыдно перед болельщиками. В начале тайма провалились. Понятно, что состав был не оптимальный, но те, кто вышли и получили свой шанс, поняли, что они не должны жаловаться на отсутствие игровой практики. Это урок для всей команды», - цитирует Гафина «Матч ТВ».

Напомним, что все голы динамовцы умудрились пропустить в стартовые полчаса матча. Отличились дважды Александр Соболев, Срджан Бабич и Антон Зиньковский.

Гол престижа в составе «бело-голубых» оформил Муми Нгамалё.