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Личка: «Спартак» выходил будто сегодня матч Лиги чемпионов, а мы выходили с мыслью поиграть в футбол»

29 Августа 2023 • 21:52 Комментировать
Спартак Москва
4:1
Динамо Москва
окончен

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Можете объяснить, что произошло в первые полчаса матча? 0:4, как это?

- Это ответ на то, как мы принимали игру. В раздевалке, может быть, не все игроки понимали, что это дерби. В Кубке у нас была кое-какая ротация, но тебе надо выходить. Разница между нами и «Спартаком» была одна - настрой на игру. Они выходили будто сегодня играли матч Лиги чемпионов, а мы выходили с мыслью поиграть в футбол. Думали, что все получится хорошо. Проиграли всю борьбу, вторые мячи, иногда вообще не ходили в борьбу, отходили назад к своим воротам. Агрессия в борьбе за мяч, ускорения за спины защитников, предложения. Вообще ничего этого не было в первые 30 минут, это была с нашей стороны катастрофа.

- Вы заменили Кутицкого в первом тайме. Очевидно, что «Спартак» играл через этот край, его фланг. У вас был с ним разговор после этой замены?

- Нет, не было разговора, ничего не было, только сказал пару слов всем. Там не только Кутицкий, я поменял Гладышева и Кутицкого, но мог спокойно поменять восьмерых игроков. Все вместе одна группа выигрываем и проигрываем, как одна команда.

- Вы довольны тем, что было во втором тайме? Потому что «Динамо» играло так, будто вы сказали, что счет 0:0 к перерыву.

- Я сказал, что хочу, чтобы забили первый гол и искали второй. Если получится забить второй, то ищем третий. Это значит шаг за шагом. Но я не могу быть доволен красивой игрой при счете 0:4, когда пробуешь играть в короткий пас при счете 0:4. Это ничего не значит, нужно играть красиво, хорошо и побеждать в игре, а не за 30 минут получить четыре мяча и начать играть в футбол. Уже поздно. Я очень разозлен сегодняшней игрой.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка
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